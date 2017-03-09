Боруссия Д — Бенфика. Цифры и факты матча

09 марта 2017

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Football.ua представляет подборку самых интересных статистических нюансов ответного матча 1/8 финала ЛЧ между Боруссией и Бенфикой (4:0).

3 – Впервые за все время Пьер-Эмерик Обамеянг в 3 матчах кряду забивает 2 и больше голов за Боруссию.

4 – 4-е участие в 1/8 финала ЛЧ обернулось для Бенфики вылетом. До этого португальцы все 3 раза шли дальше.

5 – Обамеянг стал лишь 5-м африканским игроком, который оформил хет-трик в Лиге чемпионов. До этого такое удавалось Дидье Дрогба, Самуэлю Это'О, Яссину Браими и Якубу Айегбени.

5 – Обамеянг забил 5 голов в 7 матчах ЛЧ в нынешнем сезоне. На 1 больше, чем за две предыдущих кампании вместе взятых.

10 – Бенфика проиграла все 10 своих выездных матчей в Германии в рамках ЛЧ/КЕЧ.

18 – В 18 лет, 5 месяцев и 18 дней Кристиан Пулишич стал самым молодым игроком дортмундской Боруссии, забивавшим в Лиге чемпионов.

25 – 25 голов забила Боруссия в своих 8 матчах в ЛЧ в этом сезоне и это – рекорд клуба.

В материале использованы статистические данные Opta.

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