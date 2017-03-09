Витория: У нас были моменты, но мы не реализовали их

Главный тренер Бенфики Руй Витория подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии (4:0).

Тренер Бенфики Руй Витория отметил, что исход противостояния с Боруссией мог закончиться по другому. По мнению тренера, два быстрых гола сломали игру португальского клуба.

"Мы не лучшим образом начали матч, пропустили быстрый гол, но затем играли симпатично — до тех пор, пока не позволили сопернику забить два гола за короткий промежуток времени", — сказал Руй Витория.

"Все видели, что матч неплохо складывался для нас и мы могли пройти дальше. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Дальше все стало гораздо сложнее", — добавил тренер.