Барселона — ПСЖ. Цифры и факты матча

Football.ua представляет подборку самых интересных статистических нюансов ответного матча 1/8 финала ЛЧ между Барселоной и ПСЖ (6:1).

1 – 1-й номер ПСЖ Кевин Трапп занял 1-е место по количеству касаний (28) и пасов (19) среди игроков ПСЖ в 1-м тайме.

1 – Эдинсон Кавани – первый игрой, который забил Барселоне в ЛЧ на Камп Ноу в этом сезоне.

1 – Барселона – первая команда в Лиге чемпионов, которая отыграла 4 гола дефицита в ЛЧ/КЕЧ.

1 – Именно 1-й номер Барселоны, вратарь Марк-Андре Тер Штеген, заработал на чужой половине поля штрафной, после которого был забит победный мяч.

2 – Неймар забил 2 гола прямыми ударами со штрафных всего лишь с трех попыток в ЛЧ в этом сезоне.

3 – Серхи Роберто забил 3 гола в ЛЧ и все 3 – на Камп Ноу.

4 – Барселона забивала 4 и больше мячей в своих 5 последних матчах Лиги чемпионов, где ей удавалось забить в первые 5 минут.

4 – Луис Суарес забил 4 гола ПСЖ в Лиге чемпионов — больше, чем любой другой команде.

11/2 – 11 голов с 27 попыток забил Лионель Месси в нынешней ЛЧ, на счету Криштиану Роналду – 2 точных выстрела из 39.

13 – 13-я попытка пройти раунд плей-офф в еврокубках обернулась неудачей для Унаи Эмери. До этого он 12 раз проходил дальше с Севильей.

13 – Лионель Месси напрямую поучаствовал в 13 голах в Лиге чемпионов (11 мячей, 2 ассиста) в этом сезоне. Как минимум на 4 больше, чем любой другой игрок.

20 – 20 голов на счету Эдинсона Кавани за ПСЖ в ЛЧ. Теперь он – рекордсмен клуба наравне со Златаном Ибрахимовичем.

50-51% — только три футболиста сыграли более 20 матчей в ЛЧ и при этом забивали в 50% и больше количестве от этих игр: Эдинсон Кавани (50%), Лионель Месси (51%) и Рууд ван Нистелроой (58%).

50 – 50 голов забила Барселона в последних 15 матчах ЛЧ на Камп Ноу. Все – после того, как команду возглавил Луис Энрике.

65 – Луис Суарес забил 65-й гол за Барселону в 64 матчах на Камп Ноу за каталонцев во всех турнирах.

235 – 235 пасов пыталась Барселона сделать в половине поля соперника в первом тайме, что на 184 больше, чем у ПСЖ (51).

В материале использованы статистические данные Opta.