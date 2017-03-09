Роберто: Я не знаю, как забил

Защитник Барселоны Серхи Роберто поделился впечатлениями от матча против ПСЖ (6:1), в котором он забил победный гол на последних секундах встречи.

В первом матче Барселона проиграла ПСЖ 0:4 и для прохода дальше должна была забивать как минимум 4 гола (чтобы рассчитывать на серию пенальти). На 62-й минуте ПСЖ сумел забить 1 мяч и сделать счет 3:1 в пользу Барселоны, после чего каталонцам необходимо было забивать 3 гола. "Сине-гранатовые" с этим заданием справились – на последних секундах поединка Серхи Роберто забил 6-й мяч.

"Я не знаю, как забил. Я просто очень счастлив", — заявил Роберто.

"Игра была очень сложной, после гола Эдинсона Кавани нам нужно было забивать три гола. Мы усердно работали над этим".

"Если это что-то и доказало, так это то, что Барселона создана для таких матчей. Мы добились этого всего благодаря нашим болельщикам".

Вместе с Барселоной путевку в 1/4 финала уже получили Реал, Бавария и Боруссия Д.