Тиаго Силва: Нельзя винить арбитра, мы не заслужили выхода в следующий раунд

Защитник ПСЖ Тиаго Силва дал свой комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны (6:1).

Капитан парижского клуба Тиаго Силва признал поражение от Барселоны и не стал критиковать судейство по итогам неудачного матча.

"Это необъяснимо, мы просто не играли. Мы не смогли поставить свою игру", — разочарован Тиаго Силва.

"В первом матче ПСЖ добился хорошего результата, но в этот вечер мы не заслуживали того, чтобы выйти в четвертьфинал. Думаю, что на Суаресе не было нарушения, но это не является оправданием. Нельзя винить арбитра, потому что мы сами не играли в свой футбол, мы не заслужили выхода в следующий раунд", — признал капитан ПСЖ поражение.