Боруссия разгромила Бенфику и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия сумела пройти Бенфику в 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения в первом матче.

Боруссия пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв в домашнем матче Бенфику.

Шмели уже в начале встречи забили столь важный мяч. На пятой минуте встречи Пьер-Эмерик Обамеянг выбрал удачно позицию в штрафной площади португальцев и замкнул подачу с углового. Бенфика заметно добавила после пропущенного гола, однако в первом тайме подопечные Руй Витории отыграться не смогли. Отметим эпизод, в котором Усман Дембеле, имея уже в активе желтую карточку, грубо сфолил, но Мартин Актинсон пожалел француза и не стал его выгонять с поля.

Начало второго тайма вновь запомнилось активными действиями Орлов, но Боруссия умело оборонялась. Переломным моментом поединка стала 60-я минута, когда Марсель Шмельцер сделал пас в штрафную площадь, где мяч получил Пьер-Эмерик Обамеянг. Последний нанес точный удар по центру ворот. Уже спустя минуту «желто-черные» бросились добивать оппонента и это принесло свои плоды. Затяжная атака Боруссии закончилась голом Кристиана Пулишича. Добил лиссабонскую Бенфику все тот же футболист из Габона, оформив хет-трик на 85-й минуте матча.

Бенфика предприняла несколько попыток штурмов у ворот Романа Бюрки, но так и не смогла забить даже гол престижа.

Таким образом, дортмундская Боруссия разгромила Бенфику со счетом 4:0, добыв путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов, а португальцы, увы, покинули турнир.

Боруссия Д – Бенфика 4:0

Голы: Пьер-Эмерик Обамеянг, 5, 61, 85, Кристиан Пулишич, 60

Боруссия Д: Бюрки, Дурм, Вайгль, Шмельцер, Кастро, Пищек, Папастатопулос (Гинтер 88), Пулишич, Обамеянг (Шюррле 87), Дембеле (Кагава 81), Бартра.

Бенфика: Мораес, Семеду, Алмейда, Серви (Хименес 82), Пицци, Элизеу, Сальвио (Жонас 64), Нильссон-Линделеф, Митроглу, Самарис (Живкович 74), Луизао.

Предупреждения: Кастро, Дембеле, Пищек – Самарис