Серхи Роберто: Сам не знаю, как мне удалось забить

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто дал свой комментарий после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (6:1).

Полузащитник Барселоны Серхи Роберто стал одним из главных героев матча с ПСЖ. Выйдя на замену, футболист стал автором решающего гола.

"Сам не знаю, как мне удалось забить. Я просто догнал мяч и сейчас очень счастлив. Это была очень сложная игра. После гола Кавани нам нужно было забивать три раза. Мы доказали, что последние победы были не просто так и нам многое по силам", — сказал Серхи Роберто.

"Мы добились цели, которую обещали нашим болельщикам и теперь будем праздновать. Затем мы вернемся к мыслям о Примере", — пообещал игрок.