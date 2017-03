Вашему вниманию реакция футболистов и тренеров на камбэк Барселоны в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (6:1).

"Невероятная игра и какой камбэк! Отлично сработано", — Лотар Маттеус, обладатель Золотого мяча 1990.

The best turnaround ever in football bar none #Barca — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 8 марта 2017 г.

"Лучший поворот событий когда-либо происходивший в футболе", — Рио Фердинанд, экс-игрок МЮ.

"Барса! История. Мужество. Ремонтада", — По Газоль, баскетболист Сан-Антонио.

"Насколько же невероятный матч! Барса, респект, неплохо! ПСЖ, выше нос", — Франк Рибери, полузащитник Баварии.

🔴🔵 Orgulho 🙌. Obrigado CAMP NOU!



🔴🔵Gracias afición. Increíble lo que pasó hoy ❤️. #MésQueUnClub pic.twitter.com/SvYIsCTLzq — André Gomes (@aftgomes) 8 марта 2017 г.

"То, что произошло сегодня — невероятно", — Андре Гомеш, полузащитник Барселоны.