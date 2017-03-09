Боруссия Дортмунд — Бенфика 4:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд крупно обыграла Бенфику в ответном матче. Смотри видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд — Бенфика.

После минимального поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Боруссия сумела реабилитироваться в родных стенах. Команда разгромила Бенфику с крупным счетом, а Обамеянг записал на свой счет хет-трик.

Боруссия Д – Бенфика 4:0

Голы: Обамеянг, 4, 61, 85, Пушилич, 59

Боруссия Д: Бюрки, Бартра, Папастатопулос (Гинтер, 88), Шмельцер, Пишчек, Кастро, Вайгль, Пулишич, Дурм, Обамеянг (Шюррле, 86), Дембеле (Кагава, 81).

Бенфика: Эдерсон, Луизао, Линделеф, Элизеу, Андре Алмейда, Сальвио (Жонас, 64), Самарис (Живкович, 74), Серви (Хименес, 82), Пицци, Нелсон Семеду, Митроглу.

Предупреждения: Кастро (31), Самарис (33), Дембеле (38), Пишчек (65).