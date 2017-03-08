Кейлор Навас: Когда Рамос приходит на угловой, мы верим в него

Вратарь Реала Кейлор Навас оценил вклад Серхио Рамоса в успехи команды.

После гостевой победы над Наполи (1:3) Кейлор Навас отметил капитана Реала Серхио Рамоса, который сравнял счет в важный момент.

"Рамос очень важный игрок, он всегда здесь для того, чтобы помочь нам, когда нужно добыть результат", — сказал Кейлор Навас.

"У него есть врожденный инстинкт нападающего. Когда он приходит на угловые, у нас есть вера в него и в то, что он выиграет борьбу. Он всегда посылает мяч туда, куда хочет", — отметил вратарь Реала.

"Как команда, мы делаем все, что в наших силах. Несмотря на это, у нас были проблемы в защите. Но были и положительные моменты. Тем не менее, есть компоненты игры, которые мы должны улучшить", — добавил Навас.