Бэйл и Криштиану Роналду друг друга в упор не видят

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи звезды Реала Криштиану Роналду и Гарет Бэйл ни разу не отдали пас друг другу.

Несмотря на то, что Реал довольно уверенно (по счету) прошел Наполи, поклонники команды обеспокоены тем, как действует ударная тройка Бланкос в составе Криштиану Роналду, Гарета Бэйла и Карима Бензема. А именно — практически полным отсутствием взаимодействия между ними.

Статистические данные, публикуемые официальным сайтом УЕФА, показали, что Бэйл и Роналду вообще друг друга не замечали, и единственным связующим звеном между ними был Бензема. При этом и француз не так уж часто снабжал мячами своих товарищей и получал пасы от них. Карим трижды отдавал мяч валлийцу и дважды получал передачи в ответ, а вот с португальской суперзвездой показатели еще хуже — один пас от КриРо на Бензема и один в обратном направлении...

По мнению Marca, эти показатели явно недостаточны для игроков, которые должны определять атакующую мощь Реала. Неудивительно, что в Неаполе никому из этой троицы отличиться не удалось, а исход встречи решил капитан гостей Серхио Рамос.