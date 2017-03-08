Ди Мария восстановился после травмы и готов сыграть с Барселоной

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария полностью оправился от повреждения и готов помочь своей команде в сегодняшнем матче.

Из-за повреждения Ди Мария пропустил последние матчи своей команды против Ньора (2:0) и Нанси (1:0).

Как информирует L'Equipe, вчера Ди Мария тренировался без каких-либо ограничений в общей группе команды.

При этом отмечается, что во время разминки Ди Марии сделали расслабляющий массаж бедра.

Ожидается, что аргентинец сможет принять участие в сегодняшнем матче против Барселоны, который состоится в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что первая встреча в Париже завершилась победой ПСЖ со счетом 4:0.

В текущем сезоне Ди Мария провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 ассистов.