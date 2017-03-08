Анчелотти: Мы были не так хороши, как обычно

Наставник Баварии Карло Анчелотти поделился своими эмоциями после матча с Арсеналом (5:1).

Вчера Бавария на выезде разгромила Арсенал со счетом 5:1 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Это был тяжелый матч. До пенальти у нас были проблемы с обороной. Как мы и ожидали, Арсенал оказывал сильное давление. Но мы должны были лучше контролировать игру", — сказал Анчелотти после матча.

"Мы были с мячом не так хороши, как обычно, но такое случается. Сложно сохранять концентрацию после победы в первом матче со счётом 5:1. Мы хотели показать свою игру, но, имея такое большое преимущество, это было непросто сделать".

Кроме Баварии, в 1/4 финала пробился мадридский Реал. Еще двоих участников этой стадии мы узнаем сегодня, а остальные команды определятся на следующей неделе.