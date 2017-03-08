Кастро: Боруссия Д в первом матче была гораздо лучше Бенфики

Полузащитник дортмундской Боруссии Гонсало Кастро уверен, что его команде вполне по силам выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Бенфика в Лиссабоне обыграла дортмундцев 1:0. Боруссия могла сравнивать счет, но Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти, да и в целом голкиперу Орлов Эдерсону пришлось изрядно потрудиться, чтобы сохранить преимущество для своей команды.

"Мы – фавориты матча. Боруссия Д в первом матче была гораздо лучше Бенфики", — цитирует Кастро Omnisport.

"Теперь нам нужно сыграть аккуратно, чтобы не пропустить домашний гол, ведь тогда все станет намного сложнее. Мы знаем, что важно быть хорошо готовыми психологически. Наши последние матчи подтверждают, что мы готовы".

"У Бенфики хорошая оборона. Но несмотря на это, мы создали много моментов в первом матче. Боруссии нужно концентрироваться в первую очередь на себе, все остальное – вторично. Также важно учитывать, что португальцы всегда способны забить из ничего".

Матч в Дортмунде состоится сегодня вечером.