Зидан: Реал выиграл, и это главное

08 марта 2017

Зинедин Зидан, getty images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рад, что его команде удалось победить Наполи и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вчера Реал обыграл Наполи 3:1, но в первом тайме итальянцы превосходили подопечных Зидана. Мадридцы уходили на перерыв при счете 0:1 и вполне могли пропустить больше.

"Реал выиграл, и это главное", — заявил Зидан после матча.

"Да, в первом тайме нам пришлось тяжело, особенно поначалу. Мы не выполняли то, что планировалось, а на этом стадионе очень тяжело играть. Наполи давил, отобрал у нас много мячей. Но второй тайм был иным, мы больше времени проводили на чужой половине поля".

"Стандарты – это тоже часть футбола. Такая же, как и тот факт, что игра длится 90 минут".

Вчера вместе с Реалом путевку в 1/4 финала оформила Бавария. Сегодня определятся победители пар Барселона – ПСЖ (первый матч – 0:4) и Боруссия Д – Бенфика (0:1).

Источник: Marca

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