Рамос: Я буду счастливее, если Барселона вылетит — тогда смогу спать спокойно

Защитник Реала Серхио Рамос признался, что не желает Барселоне выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вчера Реал победил Наполи 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Во вчерашнем матче Рамос забил очередной свой гол головой. Кроме того, после удара Серхио мяч залетел в ворота рикошетом от Дриса Мертенса (гол записали на бельгийца).

"Неделю назад критики просто рвали меня на части. Я не ожидаю, что после этих голов меня назывут героем. Но разве был для меня лучший способ отпраздновать 100 матчей в еврокубках, чем забить?", — заявил Рамос.

"В первом тайме нам пришлось очень тяжело. Если бы мы знали формулу, как играть всегда хорошо, то все было бы очень легко. Но не все всегда идет по плану. Важно, что когда настрой правильный, то все остальное приложится".

Сегодня последовать примеру мадридцев и оформить путевку в 1/4 финала ЛЧ попытается Барселона, однако сделать это будет очень сложно – в первом матче каталонцы уступили ПСЖ 0:4.

"Я буду счастливее, если Барселона вылетит – тогда смогу спать спокойно", — признался Рамос.

На данный момент обе команды сражаются за чемпионство в Испании. Барселона опережает Реал на 1 пункт, но у мадридцев есть игра в запасе.