Хамшик: Наполи покинул ЛЧ с высоко поднятой головой

Капитан Наполи Марек Хамшик считает, что его команде нечего стыдиться вылета из Лиги чемпионов от Реала.

Вчера Наполи проиграл Реалу 1:3 (2:6 по сумме двух матчей) и прекратил борьбу за победу в ЛЧ на стадии 1/8 финала.

"Наполи покинул ЛЧ с высоко поднятой головой. В первом тайме мы доказали, что можем играть против одной из лучших команд мира", — цитирует Хамшика Omnisport.

"Обидно, что мы пропустили после стандартов. Но главное, что мы сражались с Реалом".

"Сейчас нам нужно сконцентрироваться на Серии А и Кубке Италии. Начинаем думать о Кротоне. Вот что точно, так это то, что нам стоит поработать над угловыми".

Наполи примет Кротоне в воскресенье. На данный момент подопечные Сарри идут на 3-м месте в Серии А.