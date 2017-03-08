Сарри: Наполи 55 минут доминировал над лучшей командой мира

Вчера Наполи играл ответный матч Лиги чемпионов против Реала. После первого тайма неаполитанцы заслуженно лидировали 1:0, причем Дрис Мертенс кроме гола попал еще и в штангу. Но во втором тайме Реал сравнял счет усилиями Серхио Рамоса, а потом и вышел вперед – после удара того же Рамоса мяч рикошетом от Мертенса влетел в ворота Рейны. В концовке матча Альваро Мората забил 3-й гол Реала.
Тем не менее, Сарри видит много поводов для оптимизма.
"Мы увидели, что не так сильно уступаем топ-клубам. Наполи 55 минут доминировал над лучшей командой мира", — заявил он Mediaset Premium.
"Если мы сможем продолжить рост, станем мощнее физически, то сможем быть конкурентными и на этом уровне. У Наполи молодая команда со свветлым будущим. Последний шаг самый тяжелый, но я уверен, что мы способны его совершить".
"Реал – очень сильная команда. Нужно много удачи, чтобы сохранять шансы в дуэли с такой, однако будь мы чуть удачливее, мы бы повели в счете 2:0 и это прибавило бы нам сил. Само собой, что игра против действующих чемпионов Европы и мира (победителей ЛЧ и клубного ЧМ – прим.) выдалась сложной, но 55 минут доминирования над ними дают нам надежду".