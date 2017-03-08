Сарри: Наполи 55 минут доминировал над лучшей командой мира

Главный тренер Наполи Маурицио Сарри уверен, что его команду ожидает светлое будущее, ведь довольно продолжительное время они играли лучше Реала.

Вчера Наполи играл ответный матч Лиги чемпионов против Реала. После первого тайма неаполитанцы заслуженно лидировали 1:0, причем Дрис Мертенс кроме гола попал еще и в штангу. Но во втором тайме Реал сравнял счет усилиями Серхио Рамоса, а потом и вышел вперед – после удара того же Рамоса мяч рикошетом от Мертенса влетел в ворота Рейны. В концовке матча Альваро Мората забил 3-й гол Реала.

Тем не менее, Сарри видит много поводов для оптимизма.

"Мы увидели, что не так сильно уступаем топ-клубам. Наполи 55 минут доминировал над лучшей командой мира", — заявил он Mediaset Premium.

"Если мы сможем продолжить рост, станем мощнее физически, то сможем быть конкурентными и на этом уровне. У Наполи молодая команда со свветлым будущим. Последний шаг самый тяжелый, но я уверен, что мы способны его совершить".

"Реал – очень сильная команда. Нужно много удачи, чтобы сохранять шансы в дуэли с такой, однако будь мы чуть удачливее, мы бы повели в счете 2:0 и это прибавило бы нам сил. Само собой, что игра против действующих чемпионов Европы и мира (победителей ЛЧ и клубного ЧМ – прим.) выдалась сложной, но 55 минут доминирования над ними дают нам надежду".