Витория: Не боимся атаки Боруссии

Главный тренер Бенфики Руй Витория заявил, что его команда готова к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии.

Бенфика отправляется на Сигнал Идуна Парк с преимуществом в один мяч, минимально победив в домашней встрече благодаря голу Костаса Митроглу.

"После первого матча команды лучше узнали друг друга. Этот факт повлияет на тактическую подготовку, как и результат первого матча", — сказал Витория.

"Дома мы могли сыграть лучше, но в целом показали хорошую игру. Важно помнить, что Боруссия — не рядовой соперник".

"Мы знаем, что в оборонительном плане нам будет непросто, но мы всегда хотим побеждать и не боимся атакующей линии Боруссии. Тем не менее, мы должны быть крайне сосредоточенными".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской Боруссией и Бенфикой состоится завтра.