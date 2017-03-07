Кастро: Боруссия была явно лучше Бенфики

Полузащитник дортмундской Боруссии Гонсало Кастро уверен, что его команда является фаворитом в матче против Бенфики.

Гонсало Кастро уверен, что Боруссии по силам отыграть дефицит первого матча и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Мы — фавориты. Все видели в первом матче, что мы явно были лучшей командой", — сказал Кастро.

"Сейчас мы должны постараться не пропустить дома, иначе станет куда труднее. Бенфика способна забить из ничего. Знаем, что нужно быть сильными в психологическом плане, но мы хорошо подготовились к этой игре".

"У Бенфики хорошая оборона. Несмотря на это мы создали много шансов в первом матче".

В первом матче Бенфика дома обыграла Боруссию со счетом 1:0, а нападающий Шмелей Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал пенальти.