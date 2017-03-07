Луис Энрике: Можем забить ПСЖ шесть голов

Главный тренер Барселоны Луис Энрике верит, что Барселона способна забить шесть голов в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона потерпела поражение со счетом 4:0 на Парк де Пренс две недели назад, и теперь им предстоит непростая задача на Камп Ноу.

"За 95 минут много чего может случиться. Я уверен, что мы будем близки к выходу в следующий раунд", — сказал Энрике.

"Это не значит, что мы это сделаем, но мы будем к этому близки. А когда вы к этому близки, ваша уверенность возрастает, а соперник начинает сомневаться в себе".

"Если они смогли забить нам четыре гола, то мы можем забить шесть".

Барселона забила 11 голов в своих последних двух матчах и пропустила только однажды.