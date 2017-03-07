Реал отменил утреннюю тренировку перед матчем против Наполи

Из-за пробок на улицах Неаполя тренер Реала Зинедин Зидан предпочел провести теоретическое занятие в отеле.

Ситуация на дорогах Неаполя заставила Реал отменить запланированное на утро тренировочное занятие и сделать ставку на тактическую подготовку.

Как сообщает Corriere dello Sport, отель гостей из Мадрида Palazzo Caracciolo находится в 11 километрах от стадиона, и, учитывая пробки на городских дорогах, это путешествие обещало стать довольно утомительным.

Кроме того, стало известно, что поклонники Наполи решили всячески мешать продвижению автобуса с футболистами Реала к цели, чтобы максимально осложнить жизнь сопернику их любимой команды.

