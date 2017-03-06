Зидан не переживает из-за атаки Наполи

Завтра Партенопеи примут действующего обладателя трофея Лиги чемпионов на Сан-Паоло и попытаются отыграться после поражения в первом матче со счетом 3:1.
"Мы знаем, что завтра будет трудная игра, как и всегда бывает в Лиге чемпионов. Но мы готовы к этому матчу", — заявил Зидан.
"Мы знаем, какой будет атмосфера, как фанаты будут поддерживать свою команду, но на поле мы играем 11 против 11".
"Атака Наполи? Нет, я не переживаю по этому поводу. Я знаю, что мы сыграем против хорошей команды, но мы уже привыкли к этому. У них много хороших игроков, но и у нас хорошая команда. Уверен, мы увидим отличный матч".