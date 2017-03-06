Зидан не переживает из-за атаки Наполи

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан ожидает трудного матча против Наполи, но заявил, что они уже привыкли играть против больших команд.

Завтра Партенопеи примут действующего обладателя трофея Лиги чемпионов на Сан-Паоло и попытаются отыграться после поражения в первом матче со счетом 3:1.

"Мы знаем, что завтра будет трудная игра, как и всегда бывает в Лиге чемпионов. Но мы готовы к этому матчу", — заявил Зидан.

"Мы знаем, какой будет атмосфера, как фанаты будут поддерживать свою команду, но на поле мы играем 11 против 11".

"Атака Наполи? Нет, я не переживаю по этому поводу. Я знаю, что мы сыграем против хорошей команды, но мы уже привыкли к этому. У них много хороших игроков, но и у нас хорошая команда. Уверен, мы увидим отличный матч".