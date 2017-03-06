Мертезакер: Мы доверяем Венгеру

Защитник Арсенала Пер Мертезакер заверил, что команда сохраняет веру в наставника Арсена Венгера.

Завтра Арсенал попытается пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения от Баварии 1:5 в первом матче 1/8 финала.

"Завтра нам нужно забивать 4-5 голов. В последних матчах мы не очень много боролись. Нужно изменить ситуацию. Мы сконцентрированы на том, чтобы вновь демонстрировать свои сильные стороны", — заявил Мертезакер на предматчевой пресс-конференции.

"Игра с Ливерпулем показала, что на поле выходят 11 футболистов. Мы можем выйти и хорошо сыграть. Пусть даже не будет наших лучших игроков – мы можем показать, что действительно едины и выступить должным образом".

Арсен Венгер довольно неожиданно оставил вне стартового состава на матч с Ливерпулем чилийского форварда Алексиса Санчеса.

"Менеджер называет состав на игру. Ему лучше знать, мы доверяем ему".

Также у Пера спросили, хотят ли футболисты видеть Венгера тренером Канониров в следующем сезоне. Немец в ответ только рассмеялся, а дальше слово перехватил Венгер.