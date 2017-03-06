Хамшик: Мы выйдем и будем атаковать

Плеймейкер Наполи Марек Хамшик считает, что его команда должна играть в атакующий футбол, а не отсиживаться в обороне в матче против Реала.

Завтра состоится ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между Наполи и Реалом. Напомним, что первый поединок неаполитанская команды проиграла (1:3), но гол, забитый в гостях, оставляет Наполи шансы на выход в следующий раунд состязания.

"Мы выйдем и будем атаковать Реал, но также мы не должны забывать об обороне. Наполи никогда не играет плохо на своем стадионе в больших матчах. Я уверен, завтра нас ждет отличный поединок", — сказал словак на пресс-конференции перед матчем.

"Реал хорошо играет в атаке и может забивать голы в любое время, но мы должны думать о том, как создать им неприятности".

"Это будет большое событие, мы должны насладиться игрой. Нам предстоит встреча с великими футболистами, и это должно придать нам сил".

Напомним, что в последнем матче Серии А Наполи одержал победы над Ромой (2:1).