Санчес: Единственное поражение — это не пытаться

В 1-м матче 1/8 финала ЛЧ Арсенал уступил Баварии на выезде 1:5. Теперь Канонирам нужно выигрывать как минимум 4:0, чтобы пройти дальше. Учитывая не самую лучшую форму Арсеналов, их шансы на успех являются весьма невысокими.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что разочарованный Санчес желает покинуть Арсенал.
"Настоящий воин сражается не потому, что ненавидит тех, кто ему противостоит. Он сражается, потому что любит тех, кого он защищает. Вперед, Канониры", — написал Алексис на своей странице в Инстаграме.
"Единственное поражение – это не пытаться", — добавил чилиец.
Матч Арсенал – Бавария состоится завтра, начало – в 21.45 по киевскому времени.