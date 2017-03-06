Санчес: Единственное поражение — это не пытаться

Нападающий Арсенала Алексис Санчес не спешит сдаваться накануне ответного матча против Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1-м матче 1/8 финала ЛЧ Арсенал уступил Баварии на выезде 1:5. Теперь Канонирам нужно выигрывать как минимум 4:0, чтобы пройти дальше. Учитывая не самую лучшую форму Арсеналов, их шансы на успех являются весьма невысокими.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что разочарованный Санчес желает покинуть Арсенал.

"Настоящий воин сражается не потому, что ненавидит тех, кто ему противостоит. Он сражается, потому что любит тех, кого он защищает. Вперед, Канониры", — написал Алексис на своей странице в Инстаграме.

"Единственное поражение – это не пытаться", — добавил чилиец.

Матч Арсенал – Бавария состоится завтра, начало – в 21.45 по киевскому времени.