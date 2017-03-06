Озил пропустит ответный матч против Баварии

Один из лидеров Арсенала полузащитник Месут Озил не поможет своей команде в ближайшем матче.

Озил из-за болезни пропустил недавний поединок Арсенала против Ливерпуля (1:3).

Сегодня наставник Арсенала Арсен Венгер заявил, что Месут пока что не готов выйти на поле.

"Озил не готов к матчу с Баварией в физическом плане. Месут должен быть в порядке к поединку на выходных", — сказал Венгер.

Таким образом, Озил может вернуться на поле в субботнем матче Арсенала против Линкольн Сити, который состоится в рамках Кубка Англии.

В текущем сезоне Озил провел за Арсенал 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 ассистов.