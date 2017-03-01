Гути: Хочу, чтобы Барселона прошла ПСЖ

Легендарный полузащитник Реала Хосе Мария Гуттьерес Эрнандес, известный как Гути, считает, что участие Барселоны в Лиге чемпионов пойдет на пользу Королевскому клубу.

14 февраля Барселона в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде уступила ПСЖ 0:4.

Несколько неожиданно успеха каталонцам желает экс-игрок Реала Гути.

"Я хочу, чтобы Барселона прошла ПСЖ в Лиге чемпионов. Тогда ей не удастся сфокусироваться на Ла Лиге", — заявил Гути El Chiringuito.

Для победы в основное время Кулес должны выигрывать минимум 5:0.

"Хочу, чтобы пятый гол забил Пике, ведь он этого заслуживает. Жерар – это единственный человек, который принимает ситуацию лицом к лицу, несмотря на то, что его критикуют все".

Что касается Реала, то он свой поединок против Наполи выиграл 3:1. Теперь для прохода дальше Сливочным можно даже будет проиграть 0:1. В Ла Лиге Реал опережает Барселону на 1 пункт, имея матч в запасе.