Месси и Неймар могут не сыграть в финале ЛЧ, если Барселона туда выйдет

Из-за открытых дел по уклонению от уплаты налогов нападающим Барселоны Лионелю Месси и Неймару могут запретить въезд в Великобританию.

В последнее время Лионель Месси и Неймар должны были предстать перед судом по обвинениям в налоговых махинациях.

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что есть вероятность того, что им не разрешат въезд в Великобританию. Это может стать проблемой, ведь финал нынешней Лиги чемпионов состоится в Кардиффе.

Кроме того, продолжают борьбу за победу на турнире английские Манчестер Сити, Арсенал (хотя Канониры вряд ли выйдут в четвертьфинал после поражения 1:5 от Баварии в первом матче) и Лестер.

"Дела об уклонении от уплаты налогов Неймара и Лионеля Месси продолжаются", — заявил Чеферин New York Times.

"В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Кардиффе. Представьте, если им не разрешат въезд в страну. Нас беспокоит, что игроки из Англии могут путешествовать куда угодно, но не все футболисты других команд могут въехать в Великобританию".

"Если мы увидим, что кто-то из игроков не может из-за каких-то незакрытых дел пересечь границу Великобритании, то нам нужно будет подумать – а стоит ли там играть матчи еврокубков?"

В нынешнем сезоне защитник ПСЖ Серж Орье не смог сыграть в матче против Арсенала из-за проблем с законом во Франции.

Впрочем, для выхода в финал Лиги чемпионов Барселоне понадобится сильно постараться, ведь в первом матче 1/8 финала она уступила ПСЖ 0:4.