Аллегри: Алвес — это пример для подражания

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри оценил игру защитника Дани Алвеса.

Подопечные Массимилиано Аллегри на выезде разобрались с Порту благодаря голам вышедших на замену Марко Пьяцы и Даниэля Алвеса (2:0).

"У Штефана была желтая карточка, поэтому мы решили не рисковать и заменили его. Алвес является чемпионом, футболист с большим энтузиазмом, который выиграл всё, что можно. Его игра в последние 20 минут лишний раз доказывает, что он недаром является примером для подражания. Это профессиональный игрок", — заявил Аллегри.

Ответный матч между Ювентусом и Порту состоится в Италии 14 марта.