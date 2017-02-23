Касильяс: Буффон сказал, что удаление облегчило жизнь Ювентусу

Голкипер Порту Икер Касильяс прокомментировал поражение от Ювентуса в 1/8 Лиги чемпионов.

Подопечные Массимилиано Аллегри на выезде разобрались с Порту благодаря голам вышедших на замену Марко Пьяцы и Даниэля Алвеса (2:0). Португальцы играли вдесятером, после того как за вторую желтую карточку на 27-й минуте встречи был удален защитник Алекс Теллес.

"Буффон сказал мне, что удаление облегчило жизнь Ювентусу. Мы пытались добиться нужного результата, но те два гола все изменили“, — цитирует Касильяс Mediaset Premium.

"Если во втором матче Юве заработает удаление, это будет нам на руку. Мы должны работать и продолжать верить в себя. Будет трудно, но мы отдадим все силы в Турине", — добавил голкипер.

Ответный матч между Ювентусом и Порту состоится в Италии 14 марта.