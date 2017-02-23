Альба: Барселоне по силам забить ПСЖ четыре гола

Защитник Барселоны Хорди Альба уверен в том, что его команда может пройти ПСЖ в Лиге чемпионов, несмотря на крупное поражение в первом матче (0:4).

На прошлой неделе Барселона была уничтожена ПСЖ со счетом 4:0. Этот матч состоялся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Левый защитник сине-гранатовых Хорди Альба верит в свою команду, даже несмотря на катастрофический результат первого поединка.

"Нам будет сложно вернуть интригу в нашем противостоянии, но если ПСЖ удалось забить нам 4 гола, то и нам это по силам. Если мы не верим в камбэк, то нам и вовсе не следует выходить на поле", — сказал Альба в интервью Marca.

Ответный матч между Барселоной и ПСЖ состоится 8 марта на Камп Ноу.