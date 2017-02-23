Раньери: Севилья лучше Лестера

Наставник Лестера Клаудио Раньери дал свой комментарий после матча с Севильей (1:2).

Вчера Лестер на выезде уступил Севилье со счетом 1:2 в рамках первого мачта 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Лестер не сдавался и в итоге забил гол, который очень важен для нас. Он придаст нам уверенности. Понимаем, что Севилья лучше Лестера. Испанская команда очень опытна, но у Лестера — большое сердце", — сказал Раньери после матча.

"Лестер остается аутсайдером, но мы будем сражаться в ответном поединке. Постараемся показать наш лучший футбол. Если мы и проиграем, то только потому, что Севилья покажет фантастический футбол".

Ответный поединок состоится в Англии 14 марта.