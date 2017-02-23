Нуну Санту: Порту ни в коем случае нельзя сдаваться, еще ничего не решено

Главный тренер Порту Нуну Эшпириту Санту поделился своими эмоциями после поединка с Ювентусом (0:2).

Вчера Драконы в родных стенах со счетом 0:2 уступили Ювентусу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Порту ни в коем случае нельзя сдаваться. Понятно, что мы оказались в непростой ситуации, но в футболе все возможно. Должен поблагодарить наших болельщиков, ведь даже когда мы проигрывали, они очень нам помогали и не позволяли опустить руки", — сказал Нуну Санту на послематчевой пресс-конференции.

На 27-й минуте поединка арбитр встречи Феликс Брых показал вторую желтую карточку защитнику Драконов Алексу Теллесу. Первый "горчичник" игрок "заработал" за минуту до этого.

"В Лиге чемпионов судья мог принять другое решение, но это поможет Порту стать сильнее. Понятно, что нам было крайне трудно играть в меньшинстве, но еще ничего не решено".

"Ювентус пытался сохранять баланс, но я считаю простым совпадением, что оба вышедших на замену игрока и принесли им победу".