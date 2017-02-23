Марко Пьяца: Хочу получать больше игрового времени

Полузащитник Ювентуса Марко Пьяца прокомментировал выездную победу своей команды в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против Порту (2:0).

21-летний хорват вышел на замену на 67-й минуте матча, заменив Хуана Куадрадо, а на 72-й минуте уже открыл счет в матче.

Стоит отметить, что с 27-й минуты Порту играл в меньшинстве из-за удаления Теллеса, который умудрился получить две желтые карточки в течении двух минут.

"Я очень счастлив, что мне удалось забить гол, но еще больше рад нашей победе в целом, так как она очень важна для нас", — рассказал футболист Mediaset Premium.

"В ответном матче нам нужно быть очень осторожными, потому что в футболе может случиться абсолютно все".

"Конечно, я хочу получать больше игрового времени, я продолжаю работать, но решение за тренером. Теперь я жду своего момента".



В этом сезоне Пьяца провел 15 матчей во всех турнирах за бьянконери, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.