Аллегри: Порту весь матч защищался

Алленаторе Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своими эмоциями после матча с Порту (2:0).

Вчера Ювентус на выезде обыграл Порту со счетом 2:0 благодаря голам Марко Пьяцы и Даниэля Алвеса уже во втором тайме. Отметим, что с 27-й минуты поединка бьянко-нери играли в большинстве.

"Ювентус продемонстрировал характер. Мы находились под давлением лишь первые пять минут матча, после чего контролировали ход поединка, играя как в равных составах, так и в большинстве", — сказал Аллегри после матча.

"Игроки были терпеливы, и в итоге мы добились важнейшей победы. Счет мог стать и 3:0, но ничего страшного. В этот вечер Ювентус показал зрелый футбол. Мы быстро перемещали мяч, а Порту только лишь защищался".

Ответный поединок Ювентус и Порту проведут 14 марта в Италии.