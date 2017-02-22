Лестер проиграл Севилье, но сохранил надежду на выход в четвертьфинал

Владея подавляющим преимуществом большую часть встречи, Севилья умудрилась пропустить от Джейми Варди и существенно снизить свои шансы на выход в следующую стадию турнира.

Да, у Лестера проблемы в Премьер-лиге. Да, лидеры команды не показывают тот футбол, что был в прошлом сезоне. Да, Севилья сейчас чудо как хороша и не намного отстает от Реала и Барселоны в чемпионате Испании. Много предпосылок делало Севилью фаворитом в сегодняшнем матче.

И все же, где-то закрадывалась мысль о том, что Лига чемпионов – это "совсем другой турнир" (с), что Лестер сможет, стиснув зубы, выдать отличный матч и напомнить о той команде, которая в прошлом сезоне шокировала весь мир.

Увы, ничего подобного не случилось. С первых же минут подопечные Сампаоли (хотя формально Севильей в этом матче руководил Хуанма Лильо – Самполи отбывал дисквалификацию) захватили инициативу в матче.

Нервион комбинировал, то и дело пытаясь подступиться к воротам Каспера Шмайхеля, ну а Лисам оставалось только отбиваться. Делали они это довольно нервозно: уже на 14-й минуте капитан Морган снес в своей штрафной Корреа. Сам же пострадавший взялся исполнить приговор арбитра. К счастью для англичан, у них есть Шмайхель. Лучший футболист прошлого сезона в Дании сделал шаг влево, а потом блестяще потащил удар Корреа в правом от себя углу!

Это будет не последний подвиг Каспера в поединке. Чуть позже он в отличном стиле спасет после двух выстрелов в шестерку – будут бить Эскудеро и Корреа. А между этими двумя моментами Севилья откроет счет. Первая волна атаки испанцев захлебнулась, однако мяч подобрал Эскудеро, который подал в штрафную. А там уже Сарабия неотразимо пробил головой под дальнюю штангу – тут Шмайхель был бессилен. 1:0, датчанин впервые пропустил в Лиге чемпионов.

Единственный игрок, который провел первый тайм на должном уровне – Каспер Шмайхель. Однако, как известно, один в поле не воин.

Во втором тайме Севилья продолжала давить. Лестер выглядел совершенно растерянным и действовал совсем незамысловато, так и не потревожив серьезно Серхио Рико. Вскоре после начала тайма Нервион потерял Клемана Ленгле, однако это не помогло атакам Лис. Как не помог и выход на поле Демарая Грея вместо незаметного в сегодняшнем матче Ахмеда Мусы.

А на 62-й минуте счет удвоился. Это Стеван Йоветич шикарно разобрался в ситуации и отдал пас-конфетку на Корреа, а Хоакин Корреа ударом от перекладины вогнал мяч в ворота, исправившись за незабитый в первом тайме пенальти. Сразу же вместо него вышел на поле Висенте Иборра, призванный еще сильнее упрочнить доминирование Севильи.

Но хозяева, кажется, слишком рано уверовали в собственную непогрешимость. Расплата не заставила себя долго ждать — Дринквотер выкатил мяч, а Джейми Варди по-хоккейному расстрелял Серхио Рико с нескольких метров! 2:1 и 2:0 – это уже две большие разницы, и теперь шансы Лестера на проход дальше существенно возросли.

Фортуна отвернулась от Севильи и после удара Адиля Рами – мяч попал лишь в перекладину. Итоговый счет оставляет Лестеру хорошие шансы на проход дальше, только вот с такой игрой они практически умножаются на ноль.

Севилья – Лестер 2:1

Голы: Сарабия, 25, Корреа, 62 – Варди, 73

Севилья: Рико – Рами, Ленгле (Каррису, 55), Эскудеро – Мариано, Нзонзи, Сарабия, Витоло, Насри – Йоветич, Корреа (Иборра, 64).

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Морган, Хут, Фухс – Дринквотер, Ндиди – Обрайтон (Амартей, 88), Марез, Муса (Грей, 58) – Варди.

Предупреждения: Эскудеро, Каррису — …

На 14-й минуте Корреа (Севилья) не реализовал пенальти (вратарь).