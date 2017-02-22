Джокеры Аллегри принесли Ювентусу победу над Порту

Подопечные Массимилиано Аллегри на выезде разобрались с Порту благодаря голам вышедших на замену Марко Пьяцы и Даниэля Алвеса (2:0).

Матч Ювентуса и Порту уступал большинству других пар Лиги чемпионов в плане зрелищности, так что сегодня мало кто ожидал обилие голов на Драгау. С другой стороны, мог бы кто-либо сказать, что во вчерашних матчах самого престижного европейского турнира будет забито столько голов? Тем не менее, встреча получилась ровно такой, какой ее и ожидали увидеть зрители.

С первых минут матча активнее выглядели именно хозяева поля. Драконы задали высокий темп, а Ювентусу приходилось подстраиваться под манеру игры соперника. Спустя 10 минут Старой Синьоре удалось отвести игру от своих ворот, и команды принялись бороться за центр поля. При этом оба коллектива играли на высоких скоростях, и это могло продлиться вплоть до финального свистка, но свое слово решил сказать защитник Порту Алекс Теллес.

На 26-й минуте поединка бразилец очень некрасиво наступил на ахилл Хуану Куадрадо, за что получил заслуженную желтую карточку от Феликса Брыха. Спустя всего минуту Теллес непонятно зачем бросился в подкате выбить мяч из под ног Штефана Лихтштайнера, но Алекс видимо забыл, насколько опытен швейцарец. 33-летний футболист прочувствовал ситуацию и просто грамотно подставился, тем самым обеспечив для Теллеса второе предупреждение. Чем думал игрок Порту, выполняя этот подкат, непонятно, однако благодаря его действиям Порту с 30-й минуты был вынужден противостоять чемпионам Италии в меньшинстве.

Сразу же наставник Драконов Нуну Эшпириту Санту выпустил на поле защитника Мигеля Лаюна, а молодой Андре Силва из-за глупости партнера по команде был вынужден досматривать матч со скамейки запасных. Спустя несколько минут камеры запечатлели 21-летнего португальца, который не мог сдержать слезы. Тем не менее, игра продолжилась и Порту весьма неплохо действовал при игре в защите.

Ювентус же пытался найти ключи к обороне соперника, но этого команде сделать не удавалось вплоть до 72-й минуты матча, когда сработал первый из двух джокеров Массимилиано Аллегри. Вышедший на замену Марко Пьяца спустя 6 минут после появления на поле оказался в нужном месте и в нужное время и открыл счет в матче. Тогда хорвату помог рикошет от Лаюна, после которого он с близкого расстояния поразил дальний угол ворот Касильяса.

После этого гола на поле вышел Даниэль Алвес, а спустя всего минуту бразилец принимал поздравления от партнеров по команде. Алекс Сандро навесил на дальнюю штангу с левого фланга, куда здорово вбежал экс-игрок Барселоны и вторым касанием в падении отправил мяч точно в угол. Очень здорово угадал с заменами алленаторе бьянко-нери!

Как итог, Ювентус добился крайне непростой победы над Порту, которая практически выводит команду в следующую стадию турнира.

Football.ua

Ювентус — Порту 2:0

Голы: Пьяца, 72, Алвес, 74

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер (Д. Алвес, 73), Барцальи, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич — Куадрадо (Пьяца, 67), Дибала (Маркизио, 86), Манджукич — Игуаин

Порту: Касильяс — Макси Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес — Невеш (Корона, 60), Данило Перейра, Эррера — Тикиньо, Андре Силва (Лаюн, 30), Браими (Хота, 73)

Предупреждения: Теллес, Перейра — Лихтштайнер

Удаление: Теллес, 27