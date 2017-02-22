Шмидт: Байер сам себе создал проблемы

Наставник Байера Рогер Шмидт дал свой комментарий после матча Лиги чемпионов против Атлетико (2:4).

Вчера Байер в родных стенах уступил Атлетико со счетом 2:4.

"Это был крайне трудный вечер для Байера. У нас не получилось начало матча. Понимали, что соперник очень силен при контратаках, однако мы умудрились дважды пропустить в первом тайме", — сказал Шмидт на послематчевой пресс-конференции.

"Тем не менее, я горжусь ответом своей команды во втором тайме. У нас был шанс сделать счет 3:3, но Байер сам себе создал проблемы".

"Мы отдавали мяч сопернику в простых ситуациях и зачастую проигрывали подборы. Мы сами облегчили жизнь Атлетико и соперник продемонстрировал свои лучшие качества. С такой молодой командой как у нас, возвращаться в игру с таким соперником — исключительное удовольствие".

Ответный матч состоится 15 марта на Висенте Кальдерон.