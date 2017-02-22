Санья: Просто сумасшедший матч

22 февраля 2017

БАКАРИ САНЬЯ, MANCITY.COM

Защитник Манчестер Сити Бакари Санья поделился своими эмоциями после матча с Монако (5:3).

Вчера Горожане в волевом стиле одолели Монако с невероятным счетом — 5:3.

"Просто сумасшедший матч. Конечно, мы очень рады победе. Мы преодолели препятствия, и единственное, что огорчает защитников – это то, что мы пропустили голы от Монако", — цитирует Санья официальный сайт Горожан.

"Однако это сильная команда, по праву занимающая первое место в Лиге 1. Мы настроены позитивно и будем готовится ко второму матчу 1/8 финала".

"В последнее время Джона Стоунса подвергали критике, но он много работал над тем, чтобы быть в команде, а сегодня проявил характер и забил важнейший гол".

15 марта команды проведут ответный матч во Франции. 

Источник: ФК Манчестер Сити

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