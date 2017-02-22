Ман Сити и Монако побили рекорд 1/8 финала Лиги чемпионов

Вчерашний матч между Манчестер Сити и Монако (5:3) вошел в историю Лиги чемпионов.

Вчера Манчестер Сити в родных стенах принимал французский Монако в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обе команды предпочли играть в атакующий футбол, практически не думая об оборонительных действиях, что вылилось в восемь забитых мячей. К сожалению для гостей, пять из них пришлись на их ворота.

Как информирует твиттер OptaJoe, этот поединок вошел в историю самого престижного европейского турнира как самый результативный матч на стадии 1/8 финала.

15 марта команды проведут ответный матч во Франции.