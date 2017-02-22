Жардим: Ключевой момент матча — нереализованный пенальти Фалькао

Наставник Монако Леонардо Жардим дал свой комментарий после матча с Ман Сити (3:5).

Вчера Монегаски в драматическом поединке уступили Ман Сити со счетом 3:5.

"Монако допустил несколько ошибок в обороне, за которые мы были наказаны. Думаю, что ключевым моментом в поединке стал нереализованный пенальти Фалькао, ведь счет мог стать 3:1. Тем не менее, я считаю, что Монако провел хороший матч, я поздравил своих футболистов", — сказал Жардим после матча.

"Наверное, поединок между Ман Сити и Монако — один из самых захватывающих в нынешней Лиге чемпионов. Игра была очень интересна для зрителей".

"Думаю, что каждый фанат был рад стать свидетелем этого спектакля. Забить три гола на Этихаде — это действительно хорошее достижение. У нас есть еще 90 минут домашней игры, борьба еще не окончена".

Ответный матч между Ман Сити и Монако состоится 15 марта.