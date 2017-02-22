Гвардиола: Если не забьем в Монако, то вылетим из турнира

Менеджер Манчестер Сити Хосеп Гваридола поделился своими эмоциями после матча с Монако в Лиге чемпионов (5:3).

Вчера Ман Сити и Монако на Этихаде выдали настоящий триллер с массой неожиданных поворотов и невероятной развязкой. В итоге хозяева победили со счетом 5:3.

"Матч против Монако был особенным, не могу отрицать этого. Были взлеты и падения. Мы хорошо атаковали, хотя нам потребовалось время для того, чтобы найти нужный ритм, но это было непросто: Монако хорошо организовал свою игру. Конечно, нам есть над чем работать", — приводит слова Пепа официальный сайт Горожан.

"Было много неожиданных поворотов, игра шла на равных… Мы боролись с сильнейшим противником, быстрым в контратаках и выносливым, который забивает тысячи голов! Урок этого матча: никогда не сдаваться. В какие-то моменты нам везло, но в первом тайме мы терпели неудачи. Я очень доволен результатом и выступлением команды. Мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов".

Во втором тайме при счете 2:1 в свою пользу гости заработали право на пробитие пенальти, однако с ударом Радамеля Фалькао голкипер Ман Сити Вилли Кабальеро успешно справился.

"После пенальти счет мог стать в 1:3 в пользу Монако, и игрокам было бы труднее психологически, но Вилли сделал отличный сейв. Великолепный матч, все с удовольствием смотрели борьбу команд".

"Теперь наша очередь играть на стадионе «Монако», и мы постараемся забить как можно больше голов. Будет непросто, но мы проанализируем этот матч и решим, как лучше действовать в следующем поединке. Если не забьем в Монако, то вылетим из турнира".

Ответный матч между Ман Сити и Монако состоится 15 марта.