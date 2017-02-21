лента новостей

00:01

Габи и Луис Фелипе пропустят ответный матч с Байером

23:51

Ман Сити перестрелял Монако в лучшем матче нынешней Лиги чемпионов

23:50

Аллегри: О недооценке Порту не может быть и речи

23:38

Атлетико уверенно обыграл Байер

23:29

Буффон: Бонуччи примет любое решение тренера

23:04

Хенрикс пропустит ответный матч с Атлетико

22:35

Глик дисквалифицирован на ответный матч с Ман Сити

22:26

Варди: В матче с Севильей забудем о проблемах в АПЛ

22:04

Раньери: Лестер — аутсайдер в матче с Севильей, мы будем биться

21:37

Санту: Мы сделаем все, чтобы создать Ювентусу проблемы