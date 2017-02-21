Ман Сити перестрелял Монако в лучшем матче нынешней Лиги чемпионов

21 февраля 2017

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8 забитых голов, весь матч на встречных скоростях, обилие желтых карточек, незабитый пенальти и драматические повороты сюжета — Ман Сити и Монако устроили настоящий праздник для всех любителей футбола.

Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.

Манчестер Сити – Монако  5:3
Голы: Стерлинг, 26, Агуэро, 58, 71, Стоунз, 77, Сане, 82 – Фалькао, 32, 61, Мбаппе, 40

Манчестер Сити: Кабальеро – Фернандиньо (Сабалета, 62), Отаменди, Стоунз, Санья – Туре – Де Брайне, Д. Силва, Сане, Стерлинг (Навас, 89) – Агуэро (Фернандо, 87).

Монако: Субашич – Сидибе, Глик, Раджи, Менди – Фабиньо, Бакайоко (Дирар, 88) -  Б. Силва (Моутиньо, 85), Лемар, Мбаппе (Жермен, 79) – Фалькао.

Предупреждения: Агуэро, Фернандиньо, Отаменди, Сабалета – Глик, Сидибе, Бакайоко, Фалькао, Б. Силва, Фабиньо.

На 50-й минуте Фалькао не забил пенальти (вратарь).

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