Ман Сити перестрелял Монако в лучшем матче нынешней Лиги чемпионов

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Манчестер Сити – Монако 5:3
Голы: Стерлинг, 26, Агуэро, 58, 71, Стоунз, 77, Сане, 82 – Фалькао, 32, 61, Мбаппе, 40
Манчестер Сити: Кабальеро – Фернандиньо (Сабалета, 62), Отаменди, Стоунз, Санья – Туре – Де Брайне, Д. Силва, Сане, Стерлинг (Навас, 89) – Агуэро (Фернандо, 87).
Монако: Субашич – Сидибе, Глик, Раджи, Менди – Фабиньо, Бакайоко (Дирар, 88) - Б. Силва (Моутиньо, 85), Лемар, Мбаппе (Жермен, 79) – Фалькао.
Предупреждения: Агуэро, Фернандиньо, Отаменди, Сабалета – Глик, Сидибе, Бакайоко, Фалькао, Б. Силва, Фабиньо.
На 50-й минуте Фалькао не забил пенальти (вратарь).