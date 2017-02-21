Атлетико уверенно обыграл Байер

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Байер — Атлетико 2:4
Голы: Беллараби, 48, Савич, 68 (в свои ворота) — Сауль, 17, Гризманн, 25, Гамейро, 59 (с пенальти), Торрес, 88
Байер: Лено — Хенрикс, Драгович, Топрак, Венделл — Арангис, Кампль — Беллараби (Похьянпало, 66), Хавертс (Фолланд, 56), Брандт (Бэйли, 88) — Чичарито
Атлетико: Мойя — Врсалько, Савич, Хименес, Филипе Луис — Коке, Габи, Сауль, Карраско (Торрес, 78) — Гризманн (Корреа, 78), Гамейро (Партей, 71)
Предупреждения: Хенрикс, Драгович, Венделл, Арангис — Торрес, Габи, Ф. Луис