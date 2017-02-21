Аллегри: О недооценке Порту не может быть и речи

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал предстоящий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Порту.

"О недооценке соперника не может быть и речи. Порту — одна из тех команд, которые никогда не сдаются, поэтому нам будет сложно", — заявил Аллегри.

"У португальцев есть игроки с отличной техникой и богатым международным опытом, они сильны командно. Мы должны быть смелыми, но не забывать об осторожности"

"Нужно постараться забить первыми. Знаем, что, если забьем на поле соперника, получим отличный шанс пройти дальше", — добавил итальянский специалист.



Поединок Порту — Ювентус пройдет 22 февраля на стадионе Драгау в Порту.