Варди: В матче с Севильей забудем о проблемах в АПЛ

Форвард Лестер Сити Джейми Варди поделился ожиданиями от первого матча с Севильей в плей-офф Лиги чемпионов.

"Ситуация странная, но в предстоящем матче мы можем на время забыть о положении дел в Премьер-лиге и использовать хорошую игру здесь в качестве трамплина для будущих успехов в АПЛ", — заявил Варди.

"Даже если бы мы играли этот матч в общественном парке, я бы все равно отдал все свои силы без остатка. Мы должны просто выкинуть из головы, что было в прошлом сезоне. Мы должны трудиться изо всех сил, каждый из нас: тренер, его помощники, футболисты", — добавил английский форвард.

Ранее главный тренер Лестер Сити Клаудио Раньери также заявил, что его команда отдаст все силы в матче с Севильей.

22 февраля первый поединок между Севильей и Лестером пройдет в Испании.