Севилья — Лестер. Накануне

21:45, Севилья, Рамон Санчес Писхуан. Арбитр — Клеман Турпен (Франция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Главную сенсацию минувшего сезона -- Лестер, неожиданно выигравшего чемпионат Англии, ожидает, пожалуй, самое серьезное испытание в дебютном для команды Клаудио Раньери турнире Лиги чемпионов -- визит в гости к Севилье.

Андалусийцы, которые в последние годы никому не давали подступиться к трофею Лиги Европы, лишь раз в своей истории смогли преодолеть рубеж 1/8 финала главного клубного трофея старого Света (сезон-1957/1958), всерьез намерены не останавливаться на достигнутом. Севилье однажды доводилось встречаться с англичанами в поединках на вылет и задача была успешно решена - Тоттенхэм был бит (2:1 и 2:2) в четвертьфинале Кубка УЕФА-2006/2007.

Кроме того, в финале Лиги Европы-2015/2016 Севилья переиграла Ливерпуль, так что ее вполне можно считать специалистом по представителям Туманного Альбиона. В то же время две из предыдущих трех еврокубковых кампаний Лис завершали поражения именно от испанцев: Атлетико обыграл Лестер в первых раундах Кубка Кубков-1961/1962 (1:1 и 2:0) и Кубка УЕФА-1997/98 (2:1 и 2:0).

По большому счету, Лестеру, который проводит просто катастрофицеский сезон во внутренних соревнованиях, немного повезло на групповой стадии ЛЧ. Единственный действительно грозный соперник Лис -- Порту -- на старте сезона переживал не лучшие времена. Но дальше надеяться на удачу вряд ли стоит. В то время, как Лестер не может забить уже в шести поединках первенства Премьер-лиги и борется за выживание, Севилья достаточно уверенно расположилась в лидирующей тройке Примеры.

В первом круге чемпионата Испании андалусийцы набрали рекордные для себя 42 очка, и не теряют надежд впервые с 1946 года выиграть Ла Лигу. Впрочем, здесь многое будет зависеть от результатов Реала и Барселоны... При этом у Сампаоли нет особых кадровых проблем. О травмированном Бенуа Тремулинасе уже никто и не вспоминает, а перебравшего желтых карточек на групповом этапе Габриэля Меркадо, не сыграющего в первом матче против Лис, есть кем заменить (например — Мариано).

Что же касается нынешнего Лестера, то здесь о кадрах не имеет смысла и говорить. Даже те, кто в прошлом сезоне определял лицо команды (Рияд Марез, Джейми Варди — далее по списку...), нынче представляют собой лишь бледные тени, и можно лишь гадать, чье присутствие или отсутствие может усилить или ослабить команду Клаудио Раньери.

Интересные факты

- Севилья выиграла 8 и сыграла вничью 2 из 12 поединков после завершения группового турнира Лиги чемпионов, в то время, как Лестер выиграл лишь 2 из 15 при 3 ничьих.

- В прошлом году Севилья выиграла 5 из 7 домашних еврокубковых поединков.

- Лестер остался "сухим" в первых двух домашних поединках группового раунда, но получил 5 безответных мячей от Порту в последнем туре.

Ориентировочные составы

Севилья: Рико — Мариано, Рами, Ленгле, Эскудеро — Н'Зонзи, Иборра, Витоло, Насри, Йоветич — Бен-Йеддер.

Лестер: Шмейхель — Симпсон, Морган, Хут, Фухс — Дринкуотер, Марез, Ндиди, Грэй — Оказаки, Варди.

Не сыграют: Лассо, Тремулинас, Меркадо, Пареха.

Под вопросом: Ульоа, Слимани, Ваг.

Слова

Хорхе Сампаоли, тренер Севильи:

"На мой взгляд, это будет уникальная игра, дающая шанс оказаться в восьмерке сильнейших клубов мира. Несмотря на временные трудности, Лестер — очень опытная команда, и я прекрасно понимаю, что если не отнестись к этому сопернику без должного внимания, это может повлечь серьезные проблемы. Не забывайте, насколько легко Лестер выиграл свою группу! Ключевым моментом должен стать контроль над мячом, в случае потери мы должны тут же вступать в отбор, поскольку если дать шанс Лестеру сыграть в свою игру, это может сильно навредить нам".

Клаудио Раньери, наставник Лестера:

"После чудесного прошлого сезона в нынешнем у нас ничего не получается. Я знаю, что за взлетом часто следуют падения, но не думал, что все будет настолько плохо. Конечно, мы сейчас явные аутсайдеры, однако мы здесь и готовы играть, готовы сражаться. Хорхе Сампаоли, несомненно, входит в число топ-тренеров, под его руководством Севилья проводит великолепный сезон. Приняв команду у Унаи Эмери, Хорхе внес небольшие изменения в стиль команды, но от этого она стала еще лучше выглядеть и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Севилья играет в свой футбол, при этом может мгновенно менять стиль по ходу поединка. Это заслуга тренера".