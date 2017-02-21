Мончи: Цель Севильи — попасть в восьмерку лучших в Европе

Спортивный директор Севильи Рамон Мончи считает, что следующая цель его клуба — попадание в 1/4 Лиги чемпионов.

Спортдир Севильи Рамон Мончи заявил, что несмотря на то, что его клуб последние три сезона выигрывал Лигу Европы, приоритетом для Нервионцев всегда было успешное выступление в Лига чемпионов.

"В клубе есть чувство незавершенности, несмотря на успехи в Лиге Европы", – заявил Мочи.

"В последние годы нам никак не удается попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сейчас мы полны энтузиазма и стремления достичь цели, попасть в восьмерку лучших в Европе. Это был бы еще один шаг для роста клуба", — добавил спортивный директор Севильи.

В среду, 22 февраля, Севилья на Рамон Санчес Писхуане примет Лестер в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.