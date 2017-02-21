Субашич: Все футболисты Монако — талантливые дети

Вратарь Монако Даниель Субашич считает, что молодые игроки помогут французкому клубу пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голккипер Монако Даниель Субашич уверенн, что молодые игроки смогут принести пользу команде в матче с Горожанами.

"Все футболисты Монако – дети, талантливые, но дети. Все, кроме меня, Фалькао и Глика", — приводит слова Субашича Nice-Matin.

"Они до сих пор ходят в детсад. Мы прошли плей-офф, а значит, уже выполнили задачу и не чувствуем давления. У нас нет ярких звезд, но когда есть Лемар, Фабиньо и Бернарду Силва, кто-нибудь обязательно выстрелит", — добавил голкиппер Монако.

Поединок между Ман Сити и Монако состоится сегодня на Этихаде в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Анонс к матчу можно прочитать здесь.